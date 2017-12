Papa celebra Imaculada Conceição e pede fim da indiferença

O papa Francisco celebrou nesta sexta-feira (8) a tradicional cerimônia de veneração à Imaculada Conceição na Piazza di Spagna, em Roma. O evento contou com a participação da prefeita da capital italiana, Virginia Raggi, além de centenas de cristãos.

"Ó Mãe, ajuda esta cidade a desenvolver os anticorpos contra alguns dos vírus do nosso tempo: a indiferença, que diz que 'não é meu problema', a má-educação cívica, que despreza o bem comum, o medo do diferente e do estrangeiro, o conformismo travestido de transgressão, a hipocrisia de acusar os outros enquanto se faz a mesma coisa, a resignação à degradação ambiental e ética e a exploração de tantos homens e mulheres", disse durante a celebração.

Seguindo em seu pensamento, Francisco pediu que a Imaculada Conceição "ajude a rejeitar esses vírus com os anticorpos que vem do Evangelho" e reforçou o pedido para que os cristãos "leiam todos os dias uma parte do Evangelho".

Assim que terminou o ato de veneração, e depois de ter cumprimentado todos os 100 doentes que foram levados para a cerimônia pela Igreja Católica, Jorge Mario Bergoglio fez uma visita privada à Basílica de Sant'Andrea delle Fratte, onde chegou após uma curta caminhada a pé.