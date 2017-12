ONU lança sistema inédito de monitoramento de demência

A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou nesta quinta-feira (7) o primeiro sistema de monitoramento global para a demência, doença que deve afetar cerca de 152 milhões de pessoas até 2050 em todo o mundo - o triplo dos atuais 50 milhões de pacientes -. "O sofrimento é grande.

É alarmante", apontou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) em um comunicado. A estimativa da ONU é de que, a cada ano, 10 milhões de pessoas desenvolvam a patologia, sendo que 6 milhões em países de baixa ou média renda.

"Nós devemos prestar mais atenção nesse crescente desafio e assegurar que as pessoas que vivem com a doença, onde quer que vivam, recebam os cuidados necessários" acrescentou Adhanom. O Observatório Global de Demência foi criado pela OMS e supervisiona políticas e planos nacionais, redução de medidas de risco e infraestrutura para tratamento e cuidados.

"É o primeiro sistema global de monitoramento que inclui uma gama de dados tão compreensivos", disse Tarun Dua, do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da OMS. "O sistema não somente irá disponibilizar o rastreamento do progresso, como também identificará áreas que, no futuro, possam apresentar riscos", explicou.

A demência é uma condição em que há perda progressiva das funções cerebrais, como falta de memória e redução das habilidades cognitivas.