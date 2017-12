Incêndio destrói e ameaça dezenas de residências na Califórnia

Cerca de 20 residências foram destruídas nesta quinta-feira no condado de San Diego, na Califórnia, o que levou o governador Jerry Brown a declarar estado de emergência.

"Perigosas condições de incêndio e vento extremo esperados hoje à noite até sexta-feira, pelo menos, pelo sul da Califórnia. Por favor, fiquem alertas, escutem as autoridades e evacuem imediatamente se pedirem para fazê-lo."

De acordo com a ABC, as chamas chegaram a atingir uma área de 2,5 mil acres, com o fogo chegando a ameaçar diversas outras áreas. Até o momento, a causa do incêndio não foi completamente determinada.