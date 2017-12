Estamos prontos para o sacrifício,diz Hamas sobre confrontos

Um representante do grupo Hamas afirmou nesta sexta-feira (8) que reprova a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

"Nem Trump, nem ninguém poder mudar a verdade histórica e geográfica e a identidade da Cidade Santa. Sonha quem pensa que tudo vai acabar com manifestações", disse o chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Gaza.

"A Santa intifada de hoje enviou duas mensagens: a primeira, que rejeitamos a decisão do presidente Trump, e a segunda, que estamos prontos para nos sacrificar para defender Jerusalém", acrescentou.