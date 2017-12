Escola francesa no Líbano é obrigada a se desculpar por colocar Israel no mapa

Uma escola privada em Beirute provocou controvérsia depois de ter publicado em um dos mapas da região ao sul do Líbano como israelense, ao invés de palestina. Segundo a lei libanesa, a própria existência de Israel é proibida de ser reconhecida.

Pela primeira vez, a transgressão surgiu no Facebook, quando o pai de uma menina de nove anos publicou a imagem do mapa mostrando Israel: "eis o que a minha filha do quarto ano aprendeu na escola hoje".

A escola foi obrigada a pedir desculpas, dizendo que respeita totalmente a soberania e história do Líbano e sublinhou seu cumprimento do programa oficial. O Líbano e Israel continuam tecnicamente em estado de guerra, e a lei libanesa não permite reconhecer Israel de maneira alguma, até mesmo nos mapas.

Marwan Hamadeh, ministro libanês da Educação, prometeu considerar o assunto, de acordo com o jornal Asharq al-Awsat. O membro do parlamento, Wael Abu, pediu a Hamadeh para avaliar a direção da escola e tomar as medidas necessárias caso seja descoberto que a instituição viola as identidades políticas e culturais do Líbano e da Palestina.

Tensões regionais com Israel foram intensificadas especialmente nos últimos dias, em meio à assinatura pelo presidente norte-americano, Donald Trump, da declaração sobre a transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv a Jerusalém, oficialmente reconhecendo a cidade sagrada como capital israelense. Especialistas internacionais avisaram que a decisão de Trump pode causar mais distúrbios no Oriente Médio.

>> Sputnik