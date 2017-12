Departamento de Estado: Coreia do Sul tem condições de realizar Jogos Olímpicos seguros

O Departamento de Estado dos EUA manifestou a certeza de que a Coreia do Sul terá condições de garantir a segurança durante a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 em Pyeongchang.

"Estamos certos de que o compromisso do governo da Coreia do Sul em realizar Jogos seguros e bem-sucedidos será cumprido" disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

Ela destacou que os EUA apoiam os esforços do governo sul-coreano de na área de segurança e que aguardam com impaciência participar dos Jogos Olímpicos de inverno de 2018.

>> Sputnik