Cisjordânia registra mais de 200 feridos em confrontos

Pelo menos 217 palestinos ficaram feridos na Cisjordânia nesta sexta-feira (8) durante confrontos com o Exército israelense em protesto contra a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Jerusalém. De acordo com o Crescente Vermelho Palestino, 162 pessoas foram atingidas por gás lacrimogêneo, 45 por balas de borracha e sete por armas de fogo. Segundo o balanço, em Gaza há aproximadamente de 15 feridos.