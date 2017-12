Aldeia perto de Moscou seria 'aterrorizada' por extraterrestres

Um OVNI "estacionado" em um povoado russo nos arredores de Moscou parece ser um fato surreal. O que está fazendo neste mundo rural? Na verdade, é um monumento erguido pelos moradores para imortalizar o seu encontro com extraterrestres.

Para os habitantes da aldeia russa de Protasovo, que fica a 50 km de Moscou, os homenzinhos verdes não são personagens da ficção científica, mas algo absolutamente real que visitou o local em 1990. Impressionados por este encontro, os locais instalaram um OVNI de metal na entrada da aldeia.

Há poucos que não tenham visto as aeronaves extraterrestres na sua aldeia há 10 anos. Os visitantes extraordinários são um dos temas preferidos de conversa dos locais.

Floresta encantada

Uma das interlocutoras da Sputnik, Tatiana Rybakova, viu dois OVNIs em 1991, quando ela saía do ônibus para se dirigir para a fábrica onde trabalhava.

"Vi várias pessoas que olhavam na mesma direção, onde fica a nossa floresta. Eram 2 objetos voadores. Fiquei impressionada. Depois os objetos desapareceram", comentou interlocutora da Sputnik.

Como sublinham outros moradores da aldeia, praticamente todos os OVNIs apareciam perto da floresta. Segundo Lyudmila Pakhomova, que nasceu na aldeia vizinha, os velhos habitantes da sua aldeia advertiam as crianças sobre a floresta, porque, de acordo com eles, havia "forças hostis" lá escondidas.

Contato direto

Entre os moradores desta pequena aldeia, há mesmo quem afirme ter tido encontros pessoais com extraterrestres.

"Isso aconteceu há 15 anos. Uma noite eu acordei e fui à janela sem qualquer motivo. E lá vi uma criatura azul estranha. Ela olhava para mim nos olhos e enviava mensagens telepáticas: 'Venha cá…venha cá'", disse um morador, Vladimir Ilichev, à Sputnik.

Ele encontrou forças para dizer "Não, vá embora!" e, de acordo com ele, havia outra criatura que estava a cerca de 20 metros do "visitante". Poucos dias depois, o seu filho de 12 anos Dima também teve contato com extraterrestres, revelou ele.

Segundo Vladimir os visitantes do outro mundo tinham mais de 2 metros de altura, eram magros e com cabeças grandes. Após estes contatos, ele nunca mais viu extraterrestres.

Há quem não acredite

Para perceber melhor a situação, a Sputnik conversou com Vladimir Lipunov, astrofísico, professor da Universidade Lomonosov, que criou há 15 anos uma rede única global de telescópios robóticos MASTER, que permitem observar o céu.

"Começamos as nossas atividades de observação na região de Moscou. Fizemos milhões de instantâneos e posso garantir que os nossos telescópios não gravaram quaisquer aeronaves extraterrestres", indicou Lipunov à Sputnik.

De acordo com ele, os objetos vistos pelos moradores da aldeia poderiam ter sido aviões, porque o aeroporto militar Chkalovsky fica não muito longe do local.

Os moradores de Portasovo não concordam com este ponto de vista, afirmando que os aviões e helicópteros de fato sobrevoam a área regularmente, mas não têm nada a ver com aquilo que eles viram.

