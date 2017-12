Tiroteio em escola nos EUA deixa três mortos

Três pessoas, incluindo o atirador, foram mortas após um homem abrir fogo em uma escola no Novo México, nos EUA, nesta quinta-feira (7). Mais de 10 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o escritório do xerife do condado de San Juan, o atirador está morto e as autoridades ainda estão investigando o incidente, que começou por volta das 9h (horário local).

A Polícia do Estado do Novo México informou que os outros dois mortos eram estudantes da escola.

​De acordo com as autoridades locais, a escola foi fechada por cerca de "três a quatro horas". As escolas próximas da área também foram colocadas em um bloqueio preventivo.

"Não temos motivos para pensar que há alguma ameaça em Farmington neste momento, mas estamos adotando essa ação preventiva para garantir a segurança em todas as nossas escolas", diz uma publicação no Facebook de uma escola de Farmington, no Novo México.

Sputnik