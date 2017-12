Sociais-democratas aceitam negociar com Angela Merkel

O congresso do Partido Social-Democrata (SPD) autorizou nesta quinta-feira (7) a abertura de negociações para a formação de um governo de coalizão na Alemanha com a União Democrata-Cristã (CDU), legenda da chanceler Angela Merkel.

No mesmo dia, foi rejeitada uma moção da ala jovem do SPD que rejeitava a repetição da chamada "Grosse Koalition" ("Grande Coalizão", em tradução livre), que já governou o país nos últimos quatro anos.

No entanto, as tratativas não estão vinculadas a nenhum resultado: podem levar à confirmação da aliança, a um governo de minoria ou à convocação de novas eleições. "Não devemos governar a todo custo, mas não devemos também não querer governar a todo custo", declarou o líder do SPD, Martin Schulz, no início do congresso, realizado em Berlim.

Inicialmente, ele rechaçara a hipótese de negociar com Merkel, mas mudou de ideia após o fracasso nas tratativas da chanceler com o Partido Liberal-Democrático (FDP) e os Verdes e depois de ter sido pressionado a reconsiderar pelo presidente da República, Frank-Walter Steinmeier.

Merkel venceu as eleições de setembro passado, mas não conseguiu maioria absoluta no Parlamento, já que a CDU teve apenas 30% dos votos. Inicialmente, ela tentou formar uma coalizão com o FDP e os Verdes, mas as negociações fracassaram, principalmente por divergências sobre políticas migratórias e ambientais.

Por conta disso, Merkel teve de recorrer aos sociais-democratas.

CDU e SPD são os dois maiores partidos do país, porém os anos de "grande coalizão" derrubaram a popularidade da legenda progressista - Schulz foi eleito líder do SPD justamente para fazer oposição aos conservadores e com a promessa de não se aliar novamente à chanceler.

Se as duas siglas não se acertarem, a Alemanha terá de voltar às urnas, criando um cenário de instabilidade no país.