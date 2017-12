Dois foguetes foram lançados contra Israel a partir da Faixa de Gaza

O exército israelense informou nesta quinta-feira (7) que dois foguetes foram lançados a partir do enclave palestino da Faixa de Gaza contra o território israelense.

Sirenes soaram em Israel em vários locais ao redor do norte da Faixa de Gaza em um dia de tensões crescentes após manifestações no enclave palestino e na Cisjordânia. Uma série de intensas manifestações de palestinos ocorreram em protesto ao anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, sobre o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel.

"Estamos cientes dos lançamentos de dois foguetes que caíram nos territórios palestinos", disse um porta-voz do exército à Sputnik.

O lançamento dos foguetes ainda não foi reivindicado por grupos militantes na Faixa de Gaza.

A Organização para a Libertação da Palestina se pronunciou afirmando que o comunicado do presidente dos EUA sobre o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense "destruiu a solução de dois estados" para o conflito entre Israel e Palestina.

Sputnik