Coreia do Norte: a guerra na península é inevitável

Os exercícios conjuntos dos EUA e da Coreia do Sul, bem como as recentes declarações dos Estados Unidos sobre uma iminente ofensiva contra Pyongynag, podem provocar uma guerra, segundo a Agência Central de Notícias da Coreia.

O ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte destacou que "as declarações bélicas dos políticos norte-americanos e os exercícios, elaborados contra a Coreia do Norte, suscitam preocupações".

A chancelaria norte-coreana também destacou que "as declarações dos funcionários dos governo norte-americano são um aviso para que a Coreia do Norte se prepare para uma guerra na península".

Na opinião dos diplomatas norte-coreanos, a única questão seria "o prazo pra o início da guerra".

A Coreia do Sul e os EUA iniciaram exercícios aéreos conjuntos no dia 4 de dezembro. Segundo a imprensa sul-coreana, esses exercícios serão os maiores já realizados entre os países.