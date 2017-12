China investirá na recuperação da Síria

A China está incentivando a participação de empresas do país no processo de restauração da economia síria, informou nesta quinta-feira o representante do ministério do Comércio chinês, Gao Fen.

"As empresas chinesas atribuem uma grande importância à relação econômica e comercial com a Síria. Em agosto de 2017 mais de 20 empresas chinesas participaram da Feira Internacional de Damasco, o que refletiu o grande interesse das companhias chinesas no mercado sírio e o desejo de ampliar as parcerias.

A China apoia o fortalecimento da cooperação e dos laços das empresas chinesas com a Síria, bem como a sua participação na restauração do país e na manutenção da segurança", disse Gao Fen durante uma coletiva de imprensa.

O alto funcionário destacou que a economia síria está entrando em uma nova fase de desenvolvimento.

Pequim considera, segundo ele, que a restauração econômica do páis árabe no pós-guerra constitui uma garantia de estabilidade econômica de longo prazo.

O representante chinês afirmou que a comunidade internacional deve atribuir um valor importante à recuperação do Oriente Médio, após a derrota final do Daesh.