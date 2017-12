Belém apaga luzes natalinas devido à postura dos EUA sobre Jerusalém

Palestinos apagaram as luzes da principal árvore de Natal em Belém, onde, de acordo com a história bíblica, nasceu Jesus Cristo, noticiou The Jerusalem Post.

Além disso, as luzes também foram apagadas na árvore de Natal em Ramallah, perto do sepultamento do ex-líder palestino, Yasser Arafat.

Segundo explicou o representante das autoridades locais, Fadi Gattas, trata-se de um ato de protesto contra a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

Por enquanto, não se sabe se os palestinos voltarão ou não a acender as luzes até o Natal dos cristãos católicos, ou seja, em 24 de dezembro.

Anteriormente, o líder dos EUA afirmou que chegou a hora de reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de Israel.

Além do mais, Trump autorizou a transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. A declaração provocou protestos massivos entre palestinos.

>> Sputnik