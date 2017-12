Atirador abre fogo em escola do Novo México, nos EUA

Um tiroteio foi registrado nesta quinta-feira (7) em uma escola de ensino médio do Novo México, nos Estados Unidos. Há relatos de "múltiplos feridos", segundo a imprensa local.

O colégio fica na cidade de Aztec, 330 quilômetros a noroeste de Santa Fe, capital do estado. Em uma mensagem no Facebook, o Departamento de Polícia do condado de San Juan pediu para a população evitar a área.

O local foi totalmente isolado pelas forças de segurança, que evacuaram os alunos para perto de uma igreja. Segundo a emissora "KRWE News 13", com sede no Novo México, as autoridades informaram que o atirador está sob custódia, mas ainda não se sabe quantas pessoas ficaram feridos.