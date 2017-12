Reino Unido prende suspeitos que planejavam assassinar a premiê Theresa May

As forças de segurança do Reino Unido frustraram um atentado contra a primeira-ministra do país, Theresa May, informou o chefe do serviço doméstico de segurança MI5, Andrew Park, ao gabinete do governo britânico.

Segundo o jornal britânico The Independent, dois suspeitos foram detidos durante buscas em Londres e Birmingham na semana passada. Ambos foram acusados de terrorismo pelas autoridades locais.

Os suspeitos teriam um plano de explodir os portões de Downing Street com um dispositivo improvisado e então atacar a premiê com facas, de acordo com a imprensa britânica.

Toda a apuração contou não só com oficiais do MI5, mas também com agentes da Scotland Yard e da polícia de Midlands.

Um porta-voz de Theresa May informou que o Reino Unido identificou e neutralizou nove ameaças contra a primeira-ministra nos últimos 12 meses.

>> Sputnik