Trens de passageiro e de cargas colidem na Alemanha

Um trem de passageiros colidiu com um trem de cargas nesta terça-feira (5) perto de Dusseldorf, na Alemanha. Até agora, não há muitas informações sobre os detalhes do ocorrido. Mas as suspeitas são as de que pelo menos 50 pessoas teriam ficado feridas no acidente.

O incidente ocorreu perto da estação de Meerbusch-Osterath, no distrito de Neuss.

O motivo do choque entre os trens ainda não confirmado.

De acordo com o corpo de bombeiros, as autoridades estimam que 150 pessoas estariam dentro do trem no momento da colisão. No momento, o acesso aos feridos, no interior do veículo, é dificultado por um "fio de contato rasgado". Ainda assim, equipes de resgate trabalham ativamente no local para levar os necessitados rapidamente ao hospital.

O motivo do choque entre os trens ainda não confirmado.

>> Sputnik