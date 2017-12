Suprema Corte dos EUA autoriza plena aplicação do decreto migratório de Trump

Suprema Corte dos EUA autorizou nesta segunda-feira (4) plena aplicação do decreto de Donald Trump que proíbe viagens de cidadãos de alguns países aos EUA.

A decisão, anunciada na tarde desta segunda-feira (4), permite que a administração dos EUA suspenda as restrições à ordem executiva adotadas por tribunais inferiores para bloquear parcialmente o decreto.

Em novembro, 16 procuradores estaduais apresentaram contatos com o tribunal para se opor à terceira e mais recente versão da proibição, afirmando que era "inconstitucional".

"Os esforços contínuos da Administração Trump para discriminar minam as famílias, as instituições e os negócios de Nova York", disse o procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, acrescentando que continuará a lutar para bloquear o decreto.

"A proibição de viajar para os Estados Unidos deveria ser muito maior, mais dura e mais específica, mas estupidamente, isso não seria politicamente correto", disse o presidente dos Estados Unidos em meados de setembro.

A mais recente alteração no projeto de lei prevê a restrição da entrada nos EUA de cidadãos do Irã, Líbia, Somália, Síria, Iêmen e Chade. Cidadãos norte-coreanos e funcionários do governo venezuelano também estão proibidos de entrar nos EUA.

A decisão de colocar o Chade na lista foi bastante criticada, visto que o Chade é um dos principais parceiros dos EUA na luta contra o grupo terrorista Boko Haram, na África.

>> Sputnik