Rússia introduz projeto que classifica mídias dos EUA como 'agentes estrangeiros'

Um projeto de resolução que estipula a proibição do acesso à câmara baixa do parlamento russo por representantes dos meios de comunicação dos EUA reconhecidos como "agentes estrangeiros" foi apresentado na Duma do Estado nesta segunda-feira (4).

A proposta, que enfatiza que as medidas russas estejam sendo tomadas como uma resposta espelhada à restrição do canal RT nos EUA, foi apoiada no início da segunda-feira pelo Comitê de Regras e Organização da Duma (câmara baixa do parlamento russo).

O RT América anunciou anteriormente que o Departamento de Justiça norte-americano exigiu que o registro do canal seja feito de acordo com o Ato do Registro de Agentes Estrangeiros até 13 de novembro.

De acordo com o RT, se a Rússia não cumprir a demanda, as contas do canal podem ser apreendidas nos EUA.

