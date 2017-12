Polícia da Flórida impede chacina em centro islâmico

A polícia americana afirmou ter frustrado um ataque a tiros em um centro islâmico de Jacksonville, cidade mais populosa da Flórida.

O xerife Mike Williams informou nesta segunda-feira sobre a prisão de um homem de 69 anos, identificado como Bernardino Gawala Bolatete, que teria tentado comprar uma arma com silenciador de um agente disfarçado.

A polícia começou a investigar Bolatete após receber dicas de uma fonte confidencial, que alertou sobre o seu plano de realizar um tiroteio no Centro Islâmico do Nordeste da Flórida. O policial infiltrado, então, contactou o suspeito, que, em conversa gravada, admitiu o que pretendia fazer com a arma que pretendia adquirir.

Bernardino Bolatete foi detido na última sexta-feira, após a entrega do silenciador. Ele está agora sob custódia do FBI.

>> Sputnik