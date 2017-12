Palestinos convocam '3 dias de cólera' contra EUA e Israel

Os palestinos anunciaram "três dias de cólera" entre quarta e sexta-feira para protestar contra a vontade de Donald Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.

Todas as facções palestinas criticam o presidente dos EUA e o acusam de promover a "política da chantagem". "Chamamos todo o nosso povo em Israel e no mundo a reunir-se nos centros das cidades e em frente às embaixadas e consulados israelenses para mostrar a raiva popular", diz a convocação do protesto.