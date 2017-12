Ministério da Justiça russo incluiu 9 mídias na lista de agentes estrangeiros

O Ministério da Justiça da Rússia incluiu na lista de agentes estrangeiros nove mídias, entre as quais a Voz da América, a Rádio Free Europe/Radio Liberty, o canal de TV Nastoyaschee Vremya ("Tempo Atual"), comunica o site do ministério.

Os jornalistas que representam as mídias desta lista serão proibidos de entrar na Duma de Estado e no Conselho da Federação da Rússia.

"Somente estas mídias serão interditadas de entrar no Conselho da Federação, nenhuma restrição será imposta a qualquer outra mídia", disse a fonte, adicionando que a decisão será tomada em 15 de dezembro.

Da lista fazem também parte a Idel.Realii, Kavkaz.Realii, Krym.Realii, Sibir.Realii, Faktograf, o serviço tártaro-bashkir da Rádio Free Europe/Radio Liberty (Azatliq Radiosi).

No fim da semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou a lei sobre o estatuto dos agentes estrangeiros na mídia. De acordo com o texto da lei, agentes estrangeiros são consideradas mídias financiadas por Estados ou organizações do exterior.

As emendas foram introduzidas no artigo seis da lei "Sobre os Meios de Comunicação". As emendas sobre o estatuto da mídia como agente de influência externa são uma medida de retaliação às restrições impostas à mídia russa nos EUA, em particular, ao canal RT America reconhecido como agente estrangeiro.

O Ministério das Relações Exteriores sublinhou que Moscou está disposta a levantar as restrições se Washington fizer a mesma coisa.

