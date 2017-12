Militares russos e sírios garantem entrega de ajuda humanitária à cidade síria de Afrin

Funcionários militares russos e sírios garantiram a chegada de um comboio de ajuda humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Árabe Sírio para a cidade síria de Afrin. A informação foi divulgada pelo Centro Russo para a Reconciliação da Síria.

"As forças do governo sírio e o Centro Russo para a Reconciliação da Síria garantiram a segurança da chegada do comboio humanitário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Árabe Síriopara a cidade de Afrin, na província de Aleppo", diz o comunicado.

Foi relatado também que representantes do Centro Russo e as Nações Unidas na Síria estudaram a situação humanitária na província oriental de Deir ez-Zor, preparando propostas de cooperação na região.

A região de Deir ez-Zor tem sido cenário de constantes bombardeios da artilharia e das Forças Aéreas russa e síria contra as posições do grupo terrorista EI (Estado Islâmico). Os militantes buscam impedir o avanço da infantaria síria com ataques de homens e carros-bomba.

>> Sputnik