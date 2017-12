Marinheiros russos examinam objeto desconhecido na zona de busca do submarino argentino

Marinheiros militares russos analisaram mais um objeto submarino, na zona de busca do submarino argentino desaparecido ARA San Juan, a cerca de 950 metros de profundidade, comunicou o Departamento de Informação e Comunicações em Massa do Ministério da Defesa russo.

"Segundo a informação, os marinheiros russos examinaram mais um objeto submarino a uma profundidade de entre 950 e 970 metros, na zona de busca do submarino perdido da Marinha da Argentina ARA San Juan", diz o comunicado.

Segundo a informação, o objeto consiste em um bloco de concreto de grande dimensão.

Objeto em área de desaparecimento poderia ser um bloco de concreto de grande dimensão

Acrescenta-se que o navio Islas Malvinas, com o submersível russo Pantera Plus a bordo, se movimentou para outro ponto de busca e está esperando que diminua a agitação marítima para continuar pesquisando o fundo.

O submarino da Marinha da Argentina ARA San Juan desapareceu em 15 de novembro. Durante a última ligação, a tripulação do navio informou sobre um acidente. A bordo se encontravam 44 tripulantes, inclusive a primeira submarinista argentina, Eliana Krawczyk. A embarcação foi construída na Alemanha e começou a fazer parte da Marinha da Argentina em 1985.

Na quinta-feira (30), quinze dias após o desaparecimento do submarino, a Marinha da Argentina decidiu interromper as buscas por sobreviventes, mas as buscas do próprio submarino continuam.

