Israel dispara mísseis contra a Síria; três foram interceptados perto de Damasco

A mídia síria informou nesta segunda-feira (5) que Israel disparou mísseis contra a Síria, três dos quais foram interceptados perto de Damasco.

De acordo com a publicação da mídia estatal síria, as forças de Israel teriam disparado sete mísseis no total. O sistema de defesa antiaéreo da Síria teria interceptado três dos mísseis perto de Damasco.

​Uma testemunha, citada pela agência Reuters, declarou que três explosões fortes foram ouvidas a oeste de Damasco. Outra testemunha disse que havia uma forte nuvem de fumaça no ar.

Uma porta-voz militar israelense declarou que não faria comentários sobre relatórios estrangeiros.

