Ex-rei Miguel I da Romênia morre aos 96 anos

O rei deposto Miguel I da Romênia, um dos últimos chefes de Estado da Segunda Guerra Mundial, morreu aos 96 anos em sua casa em Genebra, informou a Família Real romena nesta terça-feira (5).

"Vossa Majestade, o rei Miguel I morreu hoje, 5 de dezembro de 2017, às 13h local, na residência privada da Suíça", afirmou o comunicado de imprensa.

"Até os últimos instantes de sua vida, Vossa Alteza Real esteve acompanhado pela princesa Margarida", acrescentou a nota.

A causa da morte não foi divulgada, mas há um ano, Miguel foi diagnosticado com câncer, segundo a imprensa local.

O funeral do monarca será revelado amanhã (6), embora a a Casa Real tenha informado que o corpo do ex-monarca será levado ao Salão de Honra do Castelo de Peles, na cidade de Sinai, e, dois dias depois, ao Salão do Trono do Palácio Real de Calea Victorie, em Bucareste.

Miguel I da Romênia era filho do rei Carlos II e de Helena da Grécia e Dinamarca. Ele reinou entre 1927 e 1930 sob regência e, depois, entre 1940 e 1947. No entanto, o monarca foi forçado a abdicar pelos comunistas após a 2ª Guerra Mundial.