'Duro na queda', estádio resiste a tentativa de demolição

O estádio Pontiac Silverdome, localizado em Michigan, nos Estados Unidos, virou assunto nas redes sociais do mundo todo ao resistir, no último domingo (3), a uma tentativa de implosão.

A arena ficou de pé - e quase completamente intacta -após uma operação frustrada de demolição. O vídeo acabou viralizando na web.

Segundo a Adamo, empresa contratada para a demolição, ocorreu uma falha nos fios que ligavam os explosivos e 10% deles não detonaram. A ideia inicial era demolir as colunas da parte superior da arena.

"Ao menos que encontremos alguma coisa nas próximas horas na fiação, nós iremos derrubar o estádio mecanicamente", afirmou Rick Cuppetill, vice-presidente da Adamo.

Com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o estádio foi inaugurado em 1975 e recebeu diversos shows de música e eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 1994. No entanto, o estádio está abandonado desde 2010 e enfrenta diversos problemas em sua estrutura.