Terremoto de 4 graus é registrado em Amatrice, na Itália

A cidade italiana de Amatrice, na província de Rieti, registrou um terremoto de 4 graus na escala Richter no início da madrugada desta segunda-feira (4) e causou medo entre os moradores locais.

A pequena comuna foi devastada por uma série de tremores entre agosto e outubro do ano passado, com seu centro histórico totalmente destruído e cerca de 300 mortos.

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o hipocentro do sismo ocorreu a apenas oito quilômetros de profundidade e ocorreu a três quilômetros do centro de Amatrice, a nove de Campotosto, na província de Áquila, e a 16 quilômetros de Arquata del Tronto, em Ascoli Piceno.

Todas as três cidades já foram devastadas por fortes tremores de terra, sendo que esta última, também está entre as mais afetadas pelos sismos de 2016. Ainda segundo o INGV, o terremoto foi sentido em partes de Roma, especialmente nos locais mais altos da zona norte da capital italiana.

Desde que o tremor de 4 graus foi registrado, quase à 1h, outras 15 réplicas de leve intensidade foram registradas até o início da manhã de hoje.