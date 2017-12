Seis países correm risco de violar normas orçamentárias da UE

O Eurogrupo, que reúne os ministros de Finanças da zona do euro, acusou Itália, Bélgica e França de não respeitarem as regras de endividamento do bloco em suas leis orçamentárias para 2018.

Além disso, o grupo recomendou que os três países adotem medidas "tempestivas" para que seus orçamentos para o ano que vem estejam "em linha com as normas". As declarações estão no documento de conclusão da reunião sobre o tema, realizada nesta segunda-feira (4), em Bruxelas.

Itália, Bélgica e França, assim como Portugal, Eslovênia e Áustria, "estão sob risco de não respeitar o Pacto de Estabilidade em 2018", conjunto de regras criadas para manter os países da zona do euro com as contas em dias.

Entre outras coisas, o pacto prevê que a dívida de um Estado-membro não seja maior do que 60% do Produto Interno Bruto (PIB) - no caso da Itália, essa relação ultrapassa os 130% - e que o déficit não seja superior a 3%. No entanto, para países mais endividados, como a Itália, Bruxelas impõe déficits ainda menores para evitar que o débito continue crescendo.

"Segue sendo um motivo de preocupação o lento caminho de redução das dívidas elevadas em diversos Estados-membros. Nesse sentido, é preocupante o escasso ajuste estrutural previsto por alguns países para 2018", diz o Eurogrupo.

Recentemente, a Comissão Europeia, poder Executivo do bloco, já havia pedido para a Itália promover uma redução adicional de 0,3 ponto percentual em seu déficit, que, segundo as previsões atuais, deve ficar em 1,8% do PIB em 2018.

Também nesta segunda-feira, o ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, foi eleito como presidente do Eurogrupo, substituindo o holandês Jeroen Dijsselbloem.