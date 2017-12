Facebook abre nova sede em Londres e contrata 800 pessoas

O Facebook parece não temer os efeitos do Brexit. A gigante de tecnologia aumentou sua presença no Reino Unido, abrindo um novo escritório e anunciando a contratação de 800 pessoas em 2018. Com isso, o Facebook empregará, ao todo, 2,3 mil funcionários no território, o dobro de seu tamanho atual.

A maioria dos novos empregados atuará em engenharia. O Reino Unido passará, então, a ser o segundo "hub" tecnológico do Facebook no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, seu país natal. A nova sede em Londres fica em Rathbone Place, perto de Oxford Circus e hospedará as equipes de desenvolvimento de software, marketing, vendas e o LDN_Lab, um espaço start ups.