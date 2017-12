Consulados dos EUA na Rússia retomam emissão de vistos

Os consulados dos Estados Unidos em São Petersburgo, Ecaterimburgo e Vladivostok voltaram nesta segunda-feira (4) a oferecer "um número limitado de consultas" para a concessão de vistos em solo russo.

A medida incluirá vistos para turistas, estudantes e empresários. O anúncio foi realizado pela embaixada norte-americana em Moscou. "Queremos que os russos viagem para os Estados Unidos, vivam nossa cultura em primeira mão, estudem em nossas universidades e façam negócios com empresas norte-americanas", afirmou o embaixador Jon Huntsman.

Desta forma, o governo está "feliz" por retomar as operações de emissão de visto, embora seja de forma "limitada". "Nós acreditamos que as interações entre as pessoas e as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Rússia são o fundamento da estabilidade nas relações bilaterais", diz um comunicado no site da embaixada.

"Nossos serviços, no entanto, não retornarão ao nível que mantivemos antes do pedido injustificado da Federação Russa para reduzir drasticamente o número de funcionários da Embaixada dos Estados Unidos e nossos três consulados", acrescenta o texto.

Por fim, "continuamos a operar com o número de funcionários significativamente reduzidos e isso inevitavelmente significa menos capacidade de emissão de vistos: a sua natureza limitada continua a ser uma consequência infeliz devido às decisões da Rússia".

Em agosto, os Estados Unidos haviam reduzido seus serviços de emissão de vistos na Rússia, provocando uma reação agressiva de Moscou três semanas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ordenar que Washington cortasse em mais da metade os funcionários de suas embaixadas e consulados.