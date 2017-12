Chineses se preparam para inaugurar maior ponte do mundo

Após o governo da China anunciar que a construção da maior ponte do mundo, que vai ligar Hong Kong, Zhuhai e Macau, foi finalizada, os chineses se preparam para a inauguração do local.

A data da abertura à circulação ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que aconteça até o fim de dezembro. Com um comprimento de 50 quilômetros, a ponte, que também conta com um túnel submarino, começou a ser feita no início de 2009.

As autoridades levaram três anos para completar somente a pavimentação do local. A ponte em forma da letra "Y" vai reduzir o tempo de viagem entre Hong Kong e Zhuhai, cidade adjacente a Macau, de três horas a 30 minutos, aumentando a integração das cidades do Delta do Rio das Pérolas, de acordo com as autoridades chinesas. Além disso, a infraestrutura vai criar um novo espaço para o desenvolvimento da "Grande Baía" Guangdong-Hong Kong-Macau, que inclui as duas Regiões Administrativas de Hong Kong e Macau e nove cidades da província de Guangdong (Dongguan, Foshan, Guangzhou, Huizhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai).

No final do ano passado, a China inaugurou a ponte mais alta do mundo, erguida 565 metros acima do rio Nizhu e que liga as províncias de Yunnan e Guizhou. A altura é equivalente a uma torre de 200 andares.