Aliado histórico de Merkel deixará governo da Baviera em 2018

O governador da Baviera, Horst Seehofer, considerado um dos maiores aliados da chanceler alemã, Angela Merkel, deixará o cargo antes das eleições na região em 2018, abrindo caminho para um sucessor, informa a mídia da Alemanha nesta segunda-feira (4).

No entanto, ele não deixará a presidência do União Social Cristã (CSU), considerado o "gêmeo" do União Democrata Cristã (CDU) de Merkel. Especialistas apontam que o "sucessor natural de Seehofer é o ministro da Finanças, Markus Soeder, e que o atual líder da sigla possa até ocupar um cargo no novo governo do país.

"Abre-se um novo capítulo", disse Seehofer após uma reunião com seus correligionários hoje sem dar mais detalhes sobre seu futuro.

O anúncio ocorre durante as negociações para a formação do novo governo alemão, depois da primeira tentativa fracassada de união entre o CDU/CSU, Os Verdes e o Partido Liberal Democrático (FDP).

Com isso, o presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, convocou as lideranças de todas as siglas para conversas e ficou definido que o país tentará formar uma nova "Grosse Koalition", entre CDU/CSU e o Partido Social-Democrata (SPD).

Estes últimos haviam anunciado que não fariam mais parte do governo após a queda registrada nas eleições, que relegaram a sigla a cerca de 20% dos votos. No entanto, após o pedido de Steinmeier, o presidente do SPD, Martin Schulz, aceitou iniciar as conversas com Merkel.

Hoje, uma comissão do SPD aprovou as conversas com o CDU/CSU, mas a definição de fato ocorrerá na próxima quinta-feira (7), quando haverá um congresso dos socialistas.