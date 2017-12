Rebeldes iemenitas afirmam ter disparado míssil contra usina nuclear nos EAU

Os rebeldes xiitas houthis, ativos no território iemenita, asseguraram ter lançado um míssil contra uma usina nuclear, ainda em fase de construção, nos Emirados Árabes Unidos.

Por enquanto, as autoridades do país ainda não fizeram nenhum comentário, comunica a agência AP.

A usina nuclear de Barakah, cuja construção vai custar ao país US$ 20 bilhões (mais de R$ 60 bilhões), se situa em um deserto no extremo ocidental de Abu Dhabi. Espera-se que seu primeiro de quatro reatores, que está sendo construído nos EAU perto da fronteira com a Arábia Saudita, entre em serviço em 2018.

A declaração de hoje (3) aparece em meio aos confrontos violentos na capital iemenita, Sanaa, entre os rebeldes houthis e alguns dos seus ex-aliados encabeçados pelo ex-líder do país, Ali Abdullah Saleh.

No decorrer destes confrontos, houve inclusive ataques aéreos contra os houthis realizados pela coalizão liderada pelos sauditas.

Vale ressaltar que o anúncio dos rebeldes foi feito no dia em que os Emirados Árabes Unidos celebram seu Dia Nacional.

