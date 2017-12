Pentágono: Estado Islâmico será derrotado mais rápido, do que previa a imprensa

Os combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) serão completamente derrotados na Síria, e mais rápido do que a imprensa previa, declarou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis.

"Como vocês podem observar, o inimigo na Síria está sendo derrotado. Em muitos aspectos, está perdendo muito mais rápido, do que supunha a imprensa. Justamente por esse motivo eu me abstive com frequência de estabelecer prazos. Geralmente isso ocorre de forma mais rápida ou mais lenta, do que o planejado", disse Mattis, segundo a assessoria de imprensa do Pentágono.

Mais cedo esta semana Mattis disse aos jornalistas que o processo de negociação sobre a crise síria em Astana é improdutivo.

O secretário também declarou que as autoridades norte-americanas pretendem suspender o fornecimento de armamento aos curdos na Síria, pois esse suporte não se faz mais necessário.

>> Sputnik