Netanyahu: Israel não permitirá que Irã se consolide no território sírio

Israel considera inadmissível a presença das tropas do Irã no território da Síria, afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Não permitiremos que este regime [iraniano] se fixe militarmente na Síria com o objetivo expresso de erradicar o nosso Estado", disse Netanyahu em um vídeo postado em sua conta do Facebook.

Acrescentou ainda, que Israel nunca deixará que o Irã, "obcecado com a ideia de destruir o Estado judeu", segundo Netanyahu, obtenha armas nucleares.

No entanto, o premiê israelense, tal como outros representantes do Governo israelense, não comentou as recentes publicações da mídia sobre a suposta participação de Israel em um bombardeio realizado na noite passada contra uma instalação militar nos arredores de Damasco.

Na madrugada de sábado as agências de notícias governamentais da Síria informaram que a defesa aérea do país repeliu os mísseis lançados do território de Israel.

