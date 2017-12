Israel: ataque israelense na Síria tinha como objetivo destruir uma base militar do Irã

O objetivo da ataque aéreo de Israel na Síria era destruir uma base militar iraniana, localizada a 50 quilômetros da fronteira sírio-israelense, informou The Times of Israel.

Segundo o jornal, a Força Aérea israelense disparou um total de cinco mísseis e explosões foram ouvidas em território sírio logo em seguida.

Na madrugada de sábado as agências de notícias governamentais da Síria informaram que a defesa aérea do país repeliu os mísseis lançados do território de Israel. Uma fonte local confirmou à Sputnik que o ataque aconteceu ao sul de Damasco.

Os militares israelenses não comentaram o ataque. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que Tel Aviv não aceitará a presença de forças iranianas na Síria e não permitirá que Teerã desenvolva armamentos nucleares.

>> Sputnik