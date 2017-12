EUA continuarão fornecendo armas para Ucrânia

O assessor do presidente dos EUA para a segurança nacional, Herbert McMaster, declarou que os Estados Unidos continuarão fornecendo armamentos não letais para a Ucrânia, informou a emissora Fox News.

Ao ser perguntado se a administração norte-americana tem planos de enviar novos armamentos à Ucrânia, o assessor respondeu positivamente.

"Sim. Vamos continuar ampliando as capacidades de defesa da Ucrânia. Todos sabem que essas medidas visam o fornecimento de armamentos não letais", declarou McMaster.

O funcionário da Casa Branca também destacou que as autoridades ucranianas estão realizando uma série de reformas no exército, em função do relacionamento bilateral com os Estados Unidos.

A imprensa norte-americana, citando uma fonte no Departamento de Estado, tem relatado que Trump tem recebido propostas do Congresso para o fornecimento de armas letais para Kiev.

>> Sputnik