EUA: 'ameaça norte-coreana aumenta a cada dia'

O assistente do presidente dos EUA para a segurança nacional, Herbert McMaster, durante entrevista à emissora Fox News neste sábado, declarou que a ameaça norte-coreana está aumentando em função do avanço do seu programa nuclear.

"A ameaça está ficando mais evidente a cada dia", disse McMaster para os jornalistas.

O funcionário de Casa Branca acrescentou que o regime norte-coreano, que continua realizando testes de mísseis, é a principal ameaça para a comunidade internacional em geral e para os EUA em particular.

"Por isso, para nós, é de extrema importância a realização de esforços conjuntos com todos os aliados, parceiros e países, com objetivo de convencer Kim Jong-un de que as tentativas de aperfeiçoar as capacidades [nucleares da Coreia do Norte] é um vetor sem saída para ele pessoalmente e para o seu regime", concluiu.

Mais cedo neste sábado, McMaster declarou que os EUA pretendem continuar o fornecimento de armas não letais para a Ucrânia.

>> Sputnik