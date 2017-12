Diretor da CIA evita responder se chefiará o Departamento de Estado

As atividades do portal WikiLeaks representam uma ameaça para a segurança nacional dos EUA, disse neste sábado o diretor da CIA, Mike Pompeo.

Durante uma conferência na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, o presidente da mesa perguntou ao Pompeo se o portal WikiLeaks representa ameaça à segurança dos Estados Unidos. O diretor da CIA respondeu que sim.

Segundo ele, "nada representa maior ameaça à segurança dos EUA, do que os vazamentos de informações".

Ao ser perguntado se ele seria nomeado como novo Secretário de Estado, Pompeo evitou responder e disse estar dedicado ao seu trabalho na CIA.

"Estou dedicado àquilo que estou fazendo agora", citou as suas palavras a emissora Fox News.

No dia 30 de novembro, o jornal The New York Times, citando fontes anônimas, informou que a Casa Branca planeja remover o atual chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, do cargo, e nomear o Pompeo.

Rex Tillerson classificou de ridículas os boatos de sua saída da chefia do Departamento de Estado.

Sputnik