Carro atropela multidão em Nova York, matando uma pessoa e ferindo três

Um carro avançou contra pedestres em Nova York matando uma pessoa e deixando outras três feridas. O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e está sendo procurado pela polícia local.

No momento, a Polícia da cidade está realizando uma operação de busca do motorista de um automóvel sedan, de cor branca, que atropelou várias pessoas em Nova York e fugiu do local do incidente.

A emissora estadunidense CNN informa que um homem atropelou a multidão no bairro de Queens, em Nova York, alegadamente matando uma pessoa e deixando três feridos.

*Com agência Sputnik