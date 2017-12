Carro atropela multidão em Nova York, matando uma pessoa e ferindo três

Atualmente, a Polícia da cidade está realizando uma operação de busca do motorista de um automóvel sedan, de cor branca, que atropelou várias pessoas em Nova York e fugiu do local do incidente.

A emissora estadunidense CNN informa que um homem atropelou a multidão no bairro de Queens, em Nova York, alegadamente matando uma pessoa e deixando três feridos.

​Os motivos do perpetuador do crime ainda se desconhecem

​A agência AP adianta que o incidente se deu a por volta de 04h45 locais (07h45 no horário de Brasília) neste domingo (3).

​Os motivos do perpetuador do crime ainda se desconhecem, dado que a Polícia ainda está investigando os detalhes. Porém, a entidade precisou que alegadamente teria ocorrido uma briga antes de o homem ter atropelado as pessoas.

Informa-se que os feridos já foram levados ao hospital mais próximo. Por enquanto, se descarta que o acidente possa estar relacionado com um ato terrorista.

>> Sputnik