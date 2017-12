República Dominicana: oposição e governo da Venezuela progridem no diálogo

O governo e a oposição venezuelana avançaram em 4 dos 6 pontos da agenda de diálogo, informou o presidente da República Dominicana, anfitriã do processo, Danilo Medina, após nove horas de deliberações a portas fechadas na sede do ministério das Relações Exteriores deste país.

"Hoje estamos lidando com problemas gerais, avançamos em 4 pontos, temos dois pendentes, amanhã (sábado), retomamos às 9hs da manhã e esperamos no final do dia ter conclusões sobre a agenda", acrescentou, durante uma coletiva de imprensa, da qual participou um correspondente da Sputnik Mundo.

O presidente da República Dominicana foi o único que ofereceu declarações e recusou-se a fornecer detalhes sobre as questões abordadas e as que permaneceram pendentes para o dia seguinte.

O encontro entre o governo da Venezuela e a oposição foi acompanhado por representantes da Bolívia, Nicarágua, Chile, México e São Vicente e Granadinas.

A reunião foi realizada com total sigilo. Às 7hs30 no horário local a imprensa foi convocada ao local, cujas ruas laterais permaneceram interditadas durante tarde por medidas de segurança.

Os primeiros a chegar foram os representantes dos países mediadores, entre eles, os chanceleres da Nicarágua, Denis Moncada; do Chile, Heraldo Muñoz; México, Luis Videgaray; o ministro do Planejamento de São Vicente e Granadinas, Camilo Gonçalves, e o ministro do Governo da Bolívia, Carlos Romero.

Mais tarde, chegaram o ministro das Relações Exteriores da República Dominicana, Miguel Vargas, o ex-chefe de governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero (2011-2014) e a delegação do governo da Venezuela, liderada pelo ministro da Comunicação e Informação da Venezuela, Jorge Rodríguez.

Ele foi acompanhado pelo Ministro da Educação, Elías Jaua, o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Delcy Rodríguez, o Revisor do Governo Roy Chaderton, ex-Embaixador da Venezuela junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Secretário Executivo do Conselho Nacional dos direitos humanos, Larry Devoe.

Por parte da oposição, a imprensa registrou a chegada do presidente da Assembléia Nacional (parlamento unicameral), Julio Borges, e o conselheiro eleitoral Vicente Díaz, mais tarde seis outros líderes da oposição chegaram, entre eles os deputados Luis Florido, Eudoro González e Enrique Márquez.

O único a oferecer declarações à imprensa após sua chegada foi Borges, que descreveu como uma conquista que ministros de cinco países estão presentes no encontro entre o governo e a oposição venezuelana.

"Para nós, como venezuelanos (…), é uma conquista ter tido hoje (sexta-feira) cinco ministros dos estrangeiros. Estamos aqui hoje para encontrar uma solução para os problemas na Venezuela", disse à imprensa o presidente da Assembleia Nacional, antes de entrar na reunião.

Por volta de 1h da manhã tiveram inicio reuniões em separado entre as partes e os representantes dos países mediadores.

Após essas conversações, o Ministro da Informação da Venezuela ofereceu declarações à imprensa para esclarecer que a principal demanda do governo neste processo é acabar com o bloqueio financeiro dos Estados Unidos.

"Vamos ouvir o que a oposição tem a dizer, mas exigimos o fim imediato das agressões econômicas contra a Venezuela", disse Rodriguez.

A delegação do governo da Venezuela acusou o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos de ter "sequestrado os fundos pertencentes ao Governo da Venezuela e ao povo".

Esta é a quinta vez que a delegação do governo visita a República Dominicana para conversar com a oposição. A primeira reunião aconteceu em 13 de setembro, depois no dia 15 do mesmo mês. As outras duas reuniões foram realizadas em 27 de outubro e em 16 de novembro.

As conversações duraram toda a sexta-feira e terão continuidade durante este sábado, dia 2 de dezembro.

>> Sputnik