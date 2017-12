Honduras decreta toque de recolher para conter violência em protesto por eleição

Honduras impôs um toque de recolher do anoitecer ao amanhecer, depois que confusões e protestos tomaram conta das ruas da capital Tegucigalpa, motivados por uma eleição contestada, que deixaram pelo menos uma pessoa morta.

O toque de recolher nacional será imposto durante 10 dias, começando na noite de sexta-feira (1º), afirmou o ministro do governo Jorge Ramón Hernández, em um comunicado simultaneamente transmitido por emissoras de TV e rádio.

A medida, no entanto, não se aplica a todos, ainda de acordo com o decreto do governo: pessoas que atuam no transporte de cargas, trabalhadores da saúde (como enfermeiros e médicos), agentes de segurança e da Justiça e membros do corpo diplomático, por exemplo, não precisam cumprir essas restrições.

Manifestantes alegam fraude eleitoral

Mais de 20 pessoas ficaram feridas e mais de 100 foram presas no país da América Central após uma contagem de votos polêmica da eleição presidencial gerar protestos em meio a acusações da oposição de fraude eleitoral.

Fontes da polícia disseram ainda que pelo menos um homem foi baleado e morto em um protesto na cidade de La Ceiba, enquanto cerca de 12 membros da força militar e policial foram feridos em manifestações que geraram caos no trânsito nesta sexta-feira.

Cinco dias depois do fechamento das urnas, não ficou determinado um vencedor da votação de domingo. O presidente Juan Orlando Hernández, apoiado pelos Estados Unidos, conseguiu uma pequena vantagem sobre seu adversário, o candidato da oposição e estrela da TV, Salvador Nasralla, mas milhares de votos contestados ainda podem mudar o resultado.

Com a contagem regular de urnas finalizada, Hernández, do Partido Nacional, de centro-direita, tinha uma liderança de menos de 50 mil votos.