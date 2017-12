Ataque com homem-bomba deixa 12 mortos na Nigéria

A Nigéria tem enfrentado desde 2009 uma insurreição armada do grupo Boko Haram, que prometeu fidelidade ao Estado Islâmico.

As autoridades locais afirmam que o ataque com homem-bomba em uma loja no nordeste do país, aparentemente levado a cabo pelo Boko Haram, matou ao menos 12 pessoas.

A explosão teria acontecido quando funcionários da ajuda humanitária estavam distribuindo comida às pessoas afetadas pela violência do Boko Haram.

Por enquanto, o Boko Haram ainda não reivindicou oficialmente a responsabilidade pelo ataque. Além dos mortos, a explosão deixou 47 pessoas feridas.

Desde 2009, além da Nigéria, tais países como o Níger, Camarões e Chade estão envolvidos em operações militares de combate aos terroristas de Boko Haram.

