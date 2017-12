Detetive denuncia pornografia em computador de 'nº2' de May

Um ex-detetive da Scotland Yard admitiu ter ficado "surpreso" com quantidade de imagens pornográficas encontradas no computador do parlamentar Damian Green, considerado o "número dois" do gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May.

O detetive Neil Lewis falou nesta sexta-feira (1º) pela primeira vez sobre a operação que realizou no escritório de Green, do Partido Conservador, em 2008. A reveleção veio à tona agora, em um momento em que o Reino Unido vivencia uma onda de acusações de crimes sexuais cometidos por políticos.

"O computador estava no escritório de Green, na sua mesa. Estava conectado, tinha seu nome. Enquanto ele olhava as imagens pornográficas, estava enviando e-mails pela sua conta, lendo documentos. É ridículo pensar que uma pessoa estava fazendo isso", explicou Lewis, que na época era investigador de material eletrônico da polícia britânica de antiterrorismo .

Green é o primeiro-secretário de Estado e considerado um vice-ministro de Theresa May. Em outubro, ele começou a ser investigado por uma comissão parlamentar por "comportamentos sexuais inadequados" em ambiente de trabalho.

De acordo com as denúncias, ele teria se cadastrado no site Ashley Madison, no qual pessoas casadas marcam encontros afetivos, com seu e-mail oficial do governo.

Crise

O relato de Lewis só agrava o escândalo dos supostos casos de abusos sexuais de políticos britânicos.

Diversas denúncias fizeram o ministro britânico da Defesa, Michael Fallon, renunciar ao cargo, após uma jornalista revelar que o parlamentar tocou suas pernas à força.