Engenheiro naval: submarino argentino será encontrado em questão de dias

O submarino ARA San Juan da Marinha argentina, com 44 tripulantes a bordo, desaparecido desde 15 de novembro, será encontrado dentro de poucos dias graças à tecnologia disponível, incluindo a dos países estrangeiros, como a Rússia, afirmou à Sputnik Mundo, o engenheiro naval Horacio Tettamanti.

"Creio que em questão de dias eles irão encontrá-lo", afirmou na entrevista à Sputnik Mundo Tettamanti, ex vice-secretário de Portos e Vias Navegáveis da Argentina.

Na descoberta será fundamental "a máxima tecnologia que está disponível nos melhores países, incluindo a Rússia que tem tecnologia suficiente para encontrá-lo", opinou o engenheiro.

Submarino deve ser encontrado em dias

Grande parte da área já foi descartada durante as buscas, por isso a região de procura já é pequena. A profundidade das buscas oscila entre 200 e 1000 metros, segundo informou a Marinha.

Mas o engenheiro reconhece que "a partir de 600 metros, o submarino não tem condições estruturais para garantir a vida humana em seu interior".

O submarino San Juan, perdido nas águas do Atlântico do Sul, pode alcançar "uma profundidade de operação máxima de 400 metros, e a de colapso pode ser maior".

A operação lançada pela Marinha chama-se "busca e salvação" (SAR, na sigla em inglês). Nela participam 18 países, oito barcos se encontram varrendo as águas em um raio de 40 quilômetros, para encontrar o paradeiro do submarino que navegava da cidade de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, até o Mar del Plata, onde os familiares ainda esperam.