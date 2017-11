Desemprego entre jovens na Itália volta a cair em outubro

A taxa de desemprego na Itália fechou o mês de outubro em 11,1%, mantendo-se estável na comparação com setembro, informou nesta quinta-feira (30) o Instituto Italiano de Estatísticas (Istat).

No entanto, os números entre os jovens voltaram a cair após uma alta no mês passado.

De acordo com o Istat, a taxa de desocupação entre as pessoas entre 15 e 24 anos ficou em 34,7%, o menor número registrado desde junho de 2012 e no mesmo nível de março deste ano. A queda na comparação com setembro foi de 2,5%.

Em números totais, no geral, há mais de 2,8 milhões de desempregados na Itália, uma queda de quatro mil na comparação com o mês anterior e de 140 mil na análise com outubro de 2016.