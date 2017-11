Vaticano afasta vice-diretor de órgão financeiro da Santa Sé

O Vaticano afastou o auxiliar do diretor-geral do Instituto para as Obras de Religião (IOR), Giulio Mattietti, que havia sido nomeado para o cargo em novembro de 2015. De acordo com fontes consultadas pela Ansa, Mattietti foi "escoltado" para fora do país.

O afastamento foi confirmado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que diz que o executivo "cessou seus serviços" na última segunda-feira, 27 de novembro, mas ainda não se sabe os motivos da demissão.

Mattietti era funcionário de carreira do IOR, onde trabalhava desde 1997, primeiro como gerente de projetos, depois como diretor de TI, antes de ser nomeado pelo papa Francisco como auxiliar do diretor-geral Gian Franco Mammì - na prática, ele era o vice-diretor da entidade.

Um procedimento semelhante teria sido adotado dias antes da saída de Mattietti contra outro funcionário do instituto, também conhecido como Banco do Vaticano. O IOR é o principal órgão financeiro da Santa Sé e esteve envolvido em escândalos de lavagem de dinheiro nos últimos anos.

No início de 2017, o ex-diretor-geral da entidade Paolo Cipriani e seu ex-vice Massimo Trulli foram condenados em primeira instância a quatro meses e 10 dias de prisão por omissão de operações "suspeitas".

Além disso, a Procuradoria da República em Roma chegou a acusar o IOR de atuar por 40 anos sem autorização na Itália, ao funcionar como um "banco comum", sem se limitar às obras de religião, como manda seu estatuto.

Desde que assumiu o Vaticano, Francisco vem promovendo uma série de reformas na instituição, que incluíram a troca de todo o seu comando.