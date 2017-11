Uruguai realiza a Expocannabis Uruguai 2017

Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro a Expocannabis Uruguai 2017 reúne no espaço LATU/Montevideo, a todos os atores nacionais e internacionais da industria da Cannabis. Doutores, acadêmicos, advogados, empresários, ativistas, cientistas, representantes estatais, ONG, e o público em geral compartilham em um único espaço suas opiniões e avaliações de uma lei sem precedentes. Com uma grande convocatória a nível mundial, é modelo e referente no rubro, pela qualidade da informação compartilhada e pelo desempenho do seu papel como criadores de um espaço de articulação para o desenvolvimento de uma nova indústria.

CONTEÚDOS: Expocannabis Uruguai 2017 apresenta um Ciclo de Conferências, Fóruns, e Cursos ministrados por expertos uruguaios e internacionais. Alguns temas que serão tratados:

-"Cannabis e Cannabinóides no Tratamento da Dor Crônica Osteoarticular" pela Dr. Raquel Peyraube (UY).

-"Cannabis Medicinal na Epilepsia Refractaria em crianças" pela Dr. Andrea Rey (UY). -"Trabalho de investigação científica" pelo Dr. Fabricio Pamplona (BR)

-"Situação da Regularização da Maconha no Uruguay" pelo Dr.Martín Collazo de Monitor Cannabis Uruguay (UY)

- "Colocando os pontos na Regulação da Cannabis no Uruguay" com a participação de vários espacialistas em política, medicina, aspectos legais e aspectos financeiros.

- "Destrinchando o prensado paraguaio, a pior maconha do mundo já foi boa!" trabalho jornalístico e documentário sobre o processo da regulação da cannabis no Uruguai, por Matías Max (BR).

Com relação a parte medicinal, Expocannabis Uruguai 2017 abre as portas do "Consultório de Orientação em Cannabis Medicinal", a cargo de especialistas em medicina cannábica. O público poderá agendar suas consultas sem nenhum custo adicional e informar-se sobre o potencial desta planta para suas respectivas dolências.

Uma das novidades desta edição é a Tenda de Cultivo, um espaço patrocinado por CANNA e dedicado inteiramente ao cultivo, onde se poderá observar, consultar, compartilhar, aprender e escutar conferências ministradas por expertos internacionais.

Com respeito ao entretenimento o evento apresenta uma edição especial,que inclui atividades e propostas no espaço Chill Out. Várias surpresas irão compor o cenário, que oferecerá shows durante os três dias. Artistas Nacionais com repertório que inclui reggae, funk e murga (Uruguay), entre outros. Congo, Rádio Palermo, Karma, Contra las Cuerdas, Senda 7, Palpina Di Palma e Sérgio Funk são alguns dos nomes que formam parte da programação.

Como todos os anos, uma parte importante do evento é o passeio de compras. O salão "Los Robles", se transforma em uma verdadeira festa para os entusiastas do tema. Um recorrido com mais de 70 stands com variadas propostas referentes a Cannabis: indumentária, cosmetologia, ativismo, equipamentos, informação, insumos de cultivo entre outras propostas. Além de contar com stands do Estado que apresentam seu apoio ao evento e suas propostas para o desenvolvimento da indústria no país. Tudo isso acompanhado de uma ampla proposta gastronômica para todos os paladares.

Os Ingressos já estão disponíveis via web em www.expocannabis.uy O cronograma, mais detalhes e créditos da mídia próximamente em www.expocannabis.uy